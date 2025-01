Pallamano. ’Playtogether’ fa il tutto esaurito. La quarta edizione è un successo

Ha riscosso grande successo ’Playtogether 2024’, evento multi-sport organizzato a fine dicembre da Pallamano Carpi e United Carpi presso la palestra Vallauri di Carpi e il campo in sintetico di San Marino. Tantissimi i bambini e i ragazzi dai 5 ai 19 anni che hanno preso parte alla quarta edizione dell’evento che promuove salute, inclusione e sostenibilità. Hanno preso parte all’evento anche le ragazze della squadra femminile di calcio del Carpi-Limidi, che hanno sostenuto una seduta di allenamento sul sintetico agli ordini di mister Borciani. Presente anche l’assessore allo sport Mariella Lugli, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale di Carpi. Grazie al coinvolgimento di istruttori professionisti e alla presenza di stand tematici, Playtogether ha rappresentato un’occasione unica per vivere lo sport senza barriere. Non solo gioco, ma anche formazione e sensibilizzazione con incontri sul tema della nutrizione, organizzati da Si.cura Medical, e la distribuzione di acqua in brick, per promuovere valori di ecosostenibilità. L’evento è stato reso possibile in virtù del contributo erogato dalla Regione Emilia-Romagna tramite il Bando Eventi Sportivi.