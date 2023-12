Pallamano. Prato perde a Modena al fotofinish

La Pallamano Prato perde a Modena di un solo gol di scarto (24-25) dopo aver per lunghi tratti dominato la partita. Nelle prime battute del match la squadra allenata da Di Vita vola sul + 5 e all’intervallo è ancora avanti 14-11. I padroni di casa, però, intorno al 10’ della ripresa si riportano in parità e da lì in poi si viaggia punto a punto, fino agli ultimi venti secondi in cui il Modena segna il gol della vittoria, confermandosi al secondo posto della classifica con 8 punti.

Il girone B della serie A2 Bronze maschile è guidato dal Bologna United con 10, mentre il Prato è a quota 6. E sabato Liccese e compagni ospiteranno proprio la capolista nell’ultimo confronto del girone d’andata e del 2023.

Questa la squadra schierata da Di Vita battuta a Modena: Messeri Giacomo, Pommerenig 5, Nicotra, Liccese 13, Mocellin, Francalanci 2, Fratini Alberto 2, Panzani, Fratini Andrea 2, Jelassi, Pukri, Moretti, Colo, Gnip, Dentico.

M.M.