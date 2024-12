Pallamano. Rubiera le tenta tutte per salvarsi: preso Fedila

La Pallamano Rubiera ha raggiunto l’accordo fino alla fine della stagione con il giocatore algerino Mohamed Fedila (foto). Centrale di 27 anni, dal 2022 al 2024 ha giocato in Romania. In questa stagione era in Arabia Saudita dove ha giocato fino alla scorsa settimana. "L’obiettivo con il suo arrivo - si legge in una nota del club - è di registrare il gioco offensivo della squadra aumentandone la pericolosità per traguardare l’agognata salvezza".

L’atleta arriverà a Rubiera dopo aver completato le procedure per il visto e il trasferimento internazionale.

Si completa così la ristrutturazione della rosa: alle partenze dei giovani uruguaiani Capello e Mazzilli ha fatto seguito il ritorno di Kasa e l’arrivo dell’algerino Fedila.