Pallamano. Sdg alla prima uscita stagionale. Ottima prova nel Memorial Turo91

Prima uscita precampionato per la Sdg Spezia Pallamano, che ha preso parte alla seconda edizione del Memorial Turo91, dedicato al ricordo di Thomas Turini: "Ottima prima uscita per i Seawolves" commentano dalla società del presidente Mattioni, per questo antipasto di stagione. Non è arrivata la vittoria, ma se i tabellini non hanno premiato il team allenato da coach Alessandro Perotto, il test si è rivelato utile. "È importante giocare, spezzando così il duro lavoro prestagionale che stiamo portando avanti in vista della data di inizio del campionato di serie B, prevista il 12 ottobre". Questo il commento sugli incontri disputati nella kermesse. "Ancora alcuni errori e solo un gol, che ha determinato la vittoria della Pallamano Prato, non ci ha permesso di accedere alla finalissima, ma siamo veramente soddisfatti di quanto abbiamo mostrato in campo. Dopo un anno lontani dalle competizioni senior, questo torneo ci ha aiutato a ritrovare il nostro gioco, a rafforzare il gruppo e accendere adrenalina che tanto ci era mancata".

La Sdg Pallamano ringrazia gli organizzatori della Pallamano Prato, che ha organizzato il torneo alla palestra Keynes della città toscana, la famiglia Turini per l’ospitalità e la squadra per l’impegno e la determinazione dimostrati, "un bellissimo modo per onorare Thomas". Il torneo è stato vinto dalla Pallamano Tavarnelle, secondo posto per Prato, terzo per Mugello e quarta posizione per lo Spezia. I risultati delle gare dello Sdg: Spezia - Medicea 18 – 10, Prato - Spezia 20 – 19, Spezia - Mugello 20 - 26. La formazione spezzina, che il prossimo week end parteciperà ad un altro torneo a Carpi, ha schierato: Andreini M, Bianchetti N, D’Ettorre F, Fedi M, Galano M, Lorenzelli F, Mazzi M, Pelli F, Pelli G, Perotto E, Perotto T, Portonato L, Romeo F, Scapazzoni F, Scarcella S, Spadavecchia A. Allenatore: Perotto Alessandro.

Chiara Tenca