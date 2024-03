Pallamano. Securfox lotta ma cade sul campo di Leno

Non basta un primo tempo perfetto alla Securfox per espugnare il difficilissimo palazzetto di Leno ed effettuare l’aggancio alle bresciane in vetta al Girone B. Nella ripresa la difesa sbanda e le ragazze di coach Sartori fanno loro lo scontro diretto, mettendo un’ipoteca sul primo posto. In avvio di gara sono Chiara Ferrara e Paula Visentin - gli unici veri terminali emiliani in una gara dai due volti (19 reti su 23 in due) - guidano il primo allungo Securfox sul 3-5 che costringe Leno al time out. Ferrara corre, domina e si diverte: Visentin e Ferrara continuano la loro gara da “immarcabili” e portano la Securfox sul +5 (5-10) al 25’. Sembra un segnale per il match ed invece Leno, grazie a Popescu e Kovtun piazza un 4-1 di contro parziale che riduce - all’intervallo - il divario a sole due reti. Nella ripresa Ferrara pare voler riprendere il filo del discorso interrotto al 25’ - Ottani Visentin e Caccioppoli per l’11-14 al 34’ - ed invece la fiamma si spegne senza un motivo apparente. Il 4-0 di Leno, per il sorpasso sul 15-14, taglia completamente le gambe alle ospiti che dal 45’ perdono la “maniglia” della gara e frenano fino al 27-23 che consegna lo scontro diretto alle locali.