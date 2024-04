Pallamano serie A Gold. Coach Palazzi: "Macagi Cingoli, c’è da dare continuità ai risultati»

La forza dei nervi distesi l’ha evidenziata la Macagi Cingoli battendo il Carpi 34-26. Dopo la fine della sfida, legittima la festosa passerella. "Nel primo tempo la Macagi Cingoli non è stata convincente – ammette l’allenatore Sergio Palazzi – come invece si è rivelata al meglio durante la ripresa, grazie anche alla serenità figlia della consapevolezza delle nostre qualità: giunti a metà aprile, la convinzione è divenuta più salda". E adesso la squadra è tornata a riveder le stelle. "Siamo fuori dalla zona-play out: abbiamo un punto di vantaggio sulla Sparer Eppan – precisa Palazzi – e deve diventare 3 il prima possibile questo punto che al momento ci tranquillizza ma non costituisce uno scarto decisivo: al termine della regular season mancano tre partite, due le abbiamo in trasferta, la prossima è in programma sabato a Siracusa contro una squadra costruita per lottare in alta quota ma che si trova in basso, quindi giocando in casa non vorrà deludere. D’altronde il calendario propone una serie di sfide incrociate, per cui l’incertezza è prevalente: non ci si può affidare ai calcoli, bisogna far bottino in ogni gara, contando sulle nostre risorse che, unite a una positiva condizione psicologica, costituiscono la migliore garanzia per riuscire a conquistare la permanenza in A Gold".

Gianfilippo Centanni