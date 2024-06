Pallamano serie A Gold. Doppio colpo della Macagi

Già arrivati il portiere tedesco Noack e il terzino destro ucraino Naghavial, ecco gli altri due stranieri per la Macagi Cingoli per la prossima serie A Gold di pallamano: il terzino sinistro tunisino Louay Makhlouf e il centrale italo-argentino Matias Pablo Ghiotto. "Cingoli – ha detto Ghiotto – mi ha aperto le porte per giocare in un campionato di qualità dove posso migliorarmi: vivo la pallamano con cuore e dedizione". Ghiotto, 27 anni, alto 1.80, peso-forma 88 kg, avrà in mano le chiavi del gioco. Proviene dal San Vito Marano, il club veneto che ha sfiorato la promozione in A Silver. In precedenza, ha militato nell’Atletica Argentinos Junior con cui ha conquistato per due volte il passaggio in Liga de Honor Oro Caballeros e in Categoria A, i livelli maggiori dell’handball argentino. "Alla Macagi Cingoli – ha precisato Ghiotto – avrò come allenatore Palazzi da cui imparerò molto".

Makhlouf, classe 1999, il fisico alto 1.96 per 98 kg, è stato subito esplicito: "Amo il successo e le sfide, aspiro sempre a vincere con la squadra". Cresciuto nel Ksour Effet con cui ha vinto una Coppa di Tunisia, poi col Saudia-Gulfin Sax primo nel campionato tunisino, è stato in Turchia, all’Eskishihir, quindi in Arabia Saudita nel Qara Club. "A Cingoli – ha sottolineato Makhlouf – ho trovato una società che mi sta facendo sentire a mio agio, è stata la disponibilità del club a farmi accettare la proposta di venire in Italia".

Gianfilippo Centanni