Pallamano serie A Gold. La Macagi blinda la porta

Un tedesco alto 2,02 metri per blindare la porta della Macagi Cingoli che da titolare tra i pali ha ingaggiato il 25enne Marius Noack giunto direttamente dalla Germania dove ha iniziato la carriera rimanendovi fino al termine della recente stagione. Cresciuto nell’Eisenach, la squadra della città tedesca, Noack dal 2020 ha difeso la rete dell’Elbflorenz Dresden di Dresda, in Bundesliga 2. Adesso per il giocatore si sono aperte le porte dell’Italia grazie alla Macagi Cingoli. "Sono entusiasta di farvi parte – ha sottolineato Noack – fin da quando mi è arrivata la proposta di trasferirmi qui. Da tempo avevo il desiderio di giocare non più in Germania, di affrontare un’esperienza nuova e completa, dentro e fuori dal campo: quindi ho deciso che era giunto il momento di realizzare il mio obiettivo. Ho sempre ambizioni alte, con la pallamano mi diverto, ma ciò non significa che questo influisca sulla concentrazione che resta al massimo in ogni momento: mi piace assumermi responsabilità".

Nuovo l’ambiente e nuovo il campionato, di certo per il giocatore non mancano gli stimoli. "Ho iniziato a informarmi sulla Serie A Gold – precisa Noack – subito dopo aver aderito alla proposta della società cingolana. Per me è molto interessante il trasferimento dal campionato tedesco in una competizione differente, che è l’espressione più importante a livello italiano". L’handball per Noack è coinvolgente. "Praticamente – conclude il neo giocatore della Macagi – gioco da una vita, dunque il campo è un po’ la mia casa. Quando ne sono fuori, mi piace stare in mezzo alla natura". E anche sotto questo punto di vista Cingoli gliene offre il meglio.

Gianfilippo Centanni