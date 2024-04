Pallamano serie A Gold. La Macagi Cingoli ospita il Cassano

Riuscisse a conquistare la salvezza diretta, quella delle 19 di domani sarebbe l’ultima partita casalinga della regular stagion per la Macagi Cingoli che ospiterà il Cassano Magnago. "La sfida è doppiamente importantissima: il nostro intento fondamentale – precisa l’allenatore Sergio Palazzi – s’identifica con l’assoluta volontà di aggiudicarci i due punti, lo stesso obiettivo coltivato dal Cassano Magnago che, con la doppia vittoria nelle recenti sfide, ha ricucito il divario con il quarto posto, quindi è in corsa per impegnarsi nei playoff-scudetto". La Macagi Cingoli è anche intenzionata a far dimenticare la negativa prestazione effettuata all’andata. "Sul parquet dei varesini – ammette Palazzi – dopo un primo tempo accettabile abbiamo disputato una delle nostre peggiori partite. Ma lo scopo di riscattarci, pur intuibile, non deve pregiudicare la specifica concentrazione che la posta in palio esige. Sappiamo che loro praticano un gioco particolare: sostanzialmente semplice, ma molto efficace in termini di produttività risolutiva". Riguardo alla completa disponibilità dell’organico locale, resta solo un forte dubbio sul recupero del terzino-centrale Emanuele D’Agostino rimasto a riposo: sabato scorso a Siracusa ha subìto un colpo al gomito sinistro.

Gianfilippo Centanni