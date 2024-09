Pallamano Serie A Gold. Macagi Cingoli ok. Chiaravalle al tappeto

Macagi Cingoli

25

Publiesse Chiaravalle

21

MACAGI : Noack, Albanesi, D’Agostino 1, D’Benedetto 1, Ciattaglia 3, Naghavialhosseini 6, Ottobri, Mangoni 2, Somma 3, Bordoni, Latini, Strappini 2, Rossetti 1, Compagnucci, Ghiotto 3, Makhlouf 3. All.: Palazzi.

PUBLIESSE CHIARAVALLE: Sampaolo, Sanchez, Morettin 3, Vichi 1, Del Curto, Brutti, Hammouda 9, Di Domenico 2, Verdino 2, Capatina, Solustri, Cuello 4, Mandolini, Ballabio, Santinelli, Grimaldi. All.: Guidotti.

Arbitri: Dionisi e Maccarone di L’Aquila. Commissario: Fioretti.

Derby vero, coinvolgente, anche spettacolare, esaltato da un tifo assordante nel PalaQuaresima stracolmo in cui la Macagi Cingoli batte 25-21 il Chiaravalle domato nel finale quando si sfilaccia un po’ dopo l’ultimo dei nove suoi recuperi. Meritato il successo della squadra di casa, nel contesto della vibrante sfida abbastanza equilibrata anche per la sostanziale specularità tattica connotata da una persistente velocità manovriera. Chiaravalle rapido ma talvolta approssimativo nelle conclusioni e nei ripiegamenti, Macagi Cingoli un po’ più organizzata: ma siamo all’inizio del campionato, comprensibili certe smagliature. Pronti, via e la Palazzi Band a 43“ è sotto (0-1) ma va sul 5-2 all’8’, frena al 10’ (5-5) poi procede in vantaggio fino al 20’ (9-9) mentre al 15’ il Chiaravalle perde Del Curto e la Macagi Cingoli al 21’ Makhlouf entrambi espulsi. Più penalizzata è la produttività dei locali che comunque vanno al riposo sul 13-11. La ripresa è un susseguirsi di botta-e-risposta: in vena di ripetute prodezze, Albanesi al 9’ para un rigore al bomber Hammouda, si è 17-17 al 12’, 19-17 al 13’ con doppietta di Mangoni, 20-20 al 17’. Poi la Macagi Cingoli s’invola verso la vittoria: 21-20 al 18’ (D’Agostino), 23-20 al 22’ (Naghavialhosseini), 23-21 al 23’ come ultimo sprazzo del Chiaravalle, finché al 25’ Ghiotto firma il definitivo 25-21.

Gianfilippo Centanni