Pallamano Serie A gold. Macagi Cingoli, una gara da vincere

"La partita casalinga contro lo Sparer Eppan è per noi molto delicata". Così l’allenatore Sergio Palazzi evidenzia l’importanza della sfida che domani alle 18 quando la Macagi Cingoli ospiterà la compagine altoatesina. "L’Eppan – spiega Palazzi – ha 4 punti, noi siamo a quota 2, veniamo da una serie di cinque sconfitte consecutive, anche se alcune sono state subite dopo prestazioni di buon livello, quindi dobbiamo rimetterci in carreggiata. Al riguardo, la sfida con l’Eppan costituisce una buona opportunità per centrare la vittoria che ha un doppio tornaconto: per il morale che tornerebbe alto, per la classifica che va rimpolpata". Tra il dire e il fare c’è l’Eppan. "È una squadra strana – precisa Palazzi – in quanto alterna momenti di gioco veloce a fasi in tono minore. Cambia spesso sistema, in particolare nella tattica difensiva che, non dando punti di riferimento, si giova di molte rotazioni e di una sistematica abilità nei rientri". La preparazione in vista dell’imminente gara è stata sicuramente mirata. "Certo, in base alle considerazioni espresse sull’Eppan, dovremo essere bravi noi – sottolinea Palazzi – a gestire l’andamento del confronto". Nella Macagi Cingoli risente di un dolore al braccio destro Piero D’Benedetto che comunque sarà disponibile. Intanto ieri è ha fatto ritorno il centrale-terzino Juan Francisco Ceccardi che nell’ospedale di Monopoli è stato sottoposto all’intervento operatorio per la rottura del tendine d’Achille della gamba sinistra.

Gianfilippo Centanni