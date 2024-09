Pallamano serie a Gold. Palazzi: "Una buona Macagi Cingoli ha vinto il derby»

"Una soddisfazione che non deve distoglierci dall’esigenza di dover migliorare alcuni principi generali da cui non si può derogare". Così l’allenatore Sergio Palazzi ha parlato dopo il successo 25-21 sulla Publiesse Chiaravalle. "La soddisfazione ha il supporto di diversi motivi: dopo la sconfitta a Cassano Magnago, disputavamo la prima partita casalinga, era un derby, volevamo vincerlo e ci siamo riusciti". Palazzi ha insistito sui rilievi da appianare: "Era la partita che ci aspettavamo, conoscendo le qualità del Chiaravalle, quindi pensavo che fossimo più pronti ad affrontarlo come previsto. Invece non tutto è andato bene, meno male che il portiere Albanesi parando tiri da distanza ravvicinata ha coperto alcuni errori difensivi e che abbiamo evidenziato di avere le qualità per realizzare al meglio gli intenti: non per niente, tranne i due portieri e Compagnucci, tutti i giocatori hanno segnato". In particolare, il terzino sinistro ucraino Seyed Navid Naghavialhiosseini, uno dei nuovi già in vetrina: con 11 gol in due gare, 5 rifilati al Cassano e 6 al Chiaravalle, è il capocannoniere della Macagi Cingoli. "Navid – spiega Palazzi – è un mancino e nel ruolo di terzino ne avevamo bisogno. Ha ottime potenzialità e spiccati valori, si conferma un punto di forza". Sabato la Macagi Cingoli sarà alla finestra: avrebbe dovuto affrontare in trasferta il Merano impegnato in Grecia per l’avvio dell’European Cup. "Sfideremo il Merano mercoledì 14 ottobre, periodo in cui – conclude Palazzi – essendo gà in calendario un’altra infrasettimanale, ci aspettano otto partite in cinque settimane".

Gianfilippo Centanni