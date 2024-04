Pallamano serie A Gold. Successo della Macagi Cingoli . Il Carpi resta all’ultimo posto

Macagi Cingoli

34

Carpi

26

MACAGI : Albanesi, Santamarianova, Mihail, D’Agostino 5, Ciattaglia 2, Shehabeldin 7, Mangoni 2, Somogyi 1, Bordoni, Latini 1, Strappini 6, D’Benedetto 5, Rossetti, Compagnucci, Gigli, Codina Vivanco 5. All.: Palazzi.

CARPI: Sibilio, Quaranta, Monzani 1, Serafini S. 5, Soria 2, Carabulea, Cioni 2, Coppola 5, Ferrarini 1, Damjanovic 3, Errico 3, Marques Costa, Sortino, Mejri 4. All.: Serafini D.

Arbitri: Ciro e Luciano Cardone di Napoli; commissario: Pietraforte.

Il prezioso successo lenisce le sbavature che la Macagi Cingoli, battendo 34-26 il Carpi incredibilmente ultimo in classifica, evidenzia in alcuni momenti. Per esempio dal 28’ al 30’ di fase-1 quando dal vantaggio (14-10) involve nel 15-14 con cui va al riposo. L’avvio del Carpi doveva fungere da campanello d’allarme: 2-3 al 5’, 4-5 all’8’. La squadra di casa sente gli squilli e dal 10’ inizia a condurre. La sfida è importante per entrambe le contendenti: qualità non ottima, agonismo elevato ma non debordante, movimento frizzante però poco produttivo e contrappuntato da episodiche frenesie risolutive. Tenace, volitivo, alternante leziosità a rapidità, il Carpi impegna la formazione cingolana che nella ripresa viene presa per mano dal pivot Diego Strappini: con una doppietta tra il 9’ e il 10’ porta la Palazzi Band a +4 (21-17) avviando le premesse per lo scorcio decisivo che lievita dal 13’ (23-19) al 16’ (26-19) col sigillo di capitan Diego. Addirittura al 19’ la Macagi Cingoli vola a +8 (28-20) che guarda caso è lo stesso scarto con cui concluderà la partita che Carpi cerca di rianimare, ma scalfisce appena il divario (31-24 al 24’). Al 25’ la Macagi Cingoli è a +9 (33-24) e fila verso la vittoria.

Gianfilippo Centanni