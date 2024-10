Pallamano Serie A Gold. Vikings ancora kappao. Con Cassano arriva la terza sconfitta di fila

VIKINGS RUBIERA

30

CASSANO MAGNAGO

34

VIKINGS RUBIERA: Rivi, Benci, Bortolotti, Gualtieri, Errico 8, Oleari 5, Bartoli R. 2, Gonzalez, Hila, Giovanardi 1, Capello, De La Santa 6, Strada 7, Canelli, Mazzilli 1, Boni. All. Galluccio.

CASSANO MAGNAGO: Ilic, Dapiran 2, Fantinato 4, Moretti 3, Manciardini, Lazzari, Adamo 3, La Bruna, Branca 3, Bassanese, Salvati, Keeber 1, Dorio, Mazza 9, Savini 9, Riva. All. Colombo.

Arbitri: Prandi e Pritone.

Note: primo tempo 10-14. Sette metri: Rubiera 3/3, Cassano 5/6. Minuti di esclusione Rubiera 2, Cassano 6.

Terza sconfitta in altrettante partite per i Vikings Rubiera (0), che nonostante una prova generosa cade in casa contro Cassano Magnago (5). Gli ospiti toccano il +4 poco prima dell’intervallo, vantaggio che mantengono fino alla fine nonostante i tentativi di rientro dei padroni di casa: a 13’ dalla fine, infatti, gli uomini di Galluccio toccano il -1 con Errico, prima di essere rispediti indietro dalla coppia lombarda composta da Mazza e Savini, che con 9 reti ciascuno chiudono i conti.