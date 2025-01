Pallamano SERIE A SILVER. Il Romagna riparte dal Verdeazzurro Sassari. La chance per tenere vivo il sogno playoff

Gli appassionati di pallamano non vedono l’ora di assistere alla prossima partita della Pallamano Romagna, dopo la lunga sosta per le festività, che si disputa stasera alle 19 alla palestra Cavina, situata in via Boccaccio, a Imola, contro il Verdeazzurro Sassari. La formazione allenata dal coach spagnolo Mariano Ortega ha chiuso il girone d’andata con quattro battute d’arresto e un pareggio, una minicrisi da cui vuole uscire immediatamente.

L’avversario, battuto all’andata, al PalaSantoru, possiede due punti in meno nella classifica della serie A Silver e sarà motivato a scavalcare i rivali ma gli arancioblù faranno di tutto per non permetterglielo per guadagnare quei due punti che li rimetterebbero in carreggiata col mirino puntato verso il Carpi (12), ultimo posto utile per qualificarsi ai playoff validi per la promozione. La buona notizia è il rientro dopo un grave infortunio del terzino sinistro Riccardo Stabellini che alzerà la qualità della manovra e della pericolosità del team del presidente Vito Sami.

Le altre gare: Belluno-Lanzara, Campus Italia-Bologna United, Carpi-Cologne, Trieste-Molteno, Mascalucia-Haenna.

La classifica: Trieste 20; Belluno 16; Bologna United 15; Molteno 13; Carpi 12; Campus Italia 10; Pallamano Romagna, Cologne 9; Lanzara 8; Sassari, Haenna 7; Mascalucia 6.

