Pallamano Serie A1. Casalgrande cerca continuità. Per questo serve il blitz a Padova

Trasferta veneta per una

Casalgrande Padana (6) a caccia di continuità. Alle 20, nell’ottava giornata di Serie A1 femminile, la formazione allenata da Elena Barani affronta il Cellini Padova (2), penultimo della classe, e vuole proseguire nella strada intrapresa lo scorso fine settimana con la bella vittoria casalinga nel derby con Ferrara: la zona playoff è distante sole 4 lunghezze e, siccome sognare non costa nulla, è bene provare a fare bottino pieno per non vivere di rimpianti.

Dovrebbe recuperare Alessia Artoni, tenuta precauzionalmente a riposo 7 giorni fa, mentre sarà certamente out Rossi, operata al ginocchio: le speranze delle ceramiche poggiano principalmente su Iyamu, salita al quinto posto della classifica marcatrici, che ingaggerà un duello a suon di reti con l’avversaria Borrini, attualmente quarta.

Padova, sconfitta nell’ultimo turno da Mezzocorona, ha un solo successo all’attivo, quello pre-sosta contro Teramo: "Le nostre avversarie sono una squadra ricca di giovani di talento e contraddistinta da una pregevole struttura di gioco - spiega la vice capitana della Casalgrande Padana, Francesca Franco - Noi non dobbiamo guardare la classifica, preparando ogni partita al meglio: con Ferrara abbiamo messo in campo una grinta straordinaria e tanta voglia di vincere, il resto lo fanno l’intensità difensiva e la continuità nell’arco dei 60 minuti. Dal punto di vista fisico la condizione generale della squadra può dirsi soddisfacente, e oltretutto stiamo man mano svuotando l’infermeria".

Turno di riposo, per gli impegni della nazionale, per i Vikings Rubiera: i rosso-blu, fanalino di coda della Serie A Gold maschile, torneranno in campo il 16 novembre sul campo di Cingoli. Impegno tra una settimana anche per la Modula Casalgrande (2) in Serie A Bronze maschile: i ceramici andranno a caccia dei primi punti ospitando Teramo (2).