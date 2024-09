Pallamano Serie A1. Salerno troppo forte:. Casalgrande va kappao

CASALGRANDE PADANA

23

JOMI SALERNO

36

CASALGRANDE PADANA: Ferrari, Franco 3, Iyamu 6, Furlanetto 6, Niccolai Apostol 1, Artoni S. 2, Rondoni C., Bonacini, Artoni A. 1, Orlandi 1, Baroni E., Giovannini 1, Mattioli, Cosentino, Lusetti 2, Giubbini V. All. Barani.

JOMI SALERNO: Adinolfi, Mangone 7, Dalla Costa 2, Rossomando 4, Squizziato 7, Fabbo, Petkovska, Woller 4, Danti, Lanfredi 1, Lauretti Matos, Barreiro Guerra 6, Falser 2, Gislimberti 3. All. Vincent.

Arbitri: Simone Moser e Alain Bontadi. Note: primo tempo 14-16. Sette metri: Casalgrande 2/2, Salerno 2/3. Minuti di esclusione: Casalgrande 2, Salerno 2.

Non basta un buon primo tempo alla Casalgrande Padana (2) nella terza giornata di Serie A1 femminile.

La formazione ceramica cade nella ripresa sotto i colpi della pluridecorata Jomi Salerno, guidata dalle 7 reti del prodotto del vivaio bianco-rosso Mangone, collezionando così il secondo stop di fila dopo quello di Pontinia.

Le campane approcciano meglio il match ma Casalgrande ha il merito di restare in scia, trascinata dalle reti di Iyamu e Furlanetto, per chiudere il primo tempo con 2 sole reti di svantaggio; nella ripresa, tuttavia, la squadra ospite alza i giri del motore e allunga con decisione, senza che le padrone di casa riescano a far nulla.

"Nessun allarmismo – spiega Elena Barani a fine gara – perché senza nulla togliere alla costanza delle mie ragazze, in questo momento Salerno non è una realtà che possa essere paragonabile a noi".

Da migliorare la fase difensiva: "In attacco non siamo andate male, anche se a Pontinia avevamo costruito qualcosa di meglio in zona gol, mentre nella nostra metà campo abbiamo ancora qualche tentennamento, da sistemare quanto prima. L’assenza di Rossi si fa sentire: in settimana avrà la risonanza, speriamo possa tornare il prima possibile".