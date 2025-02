Pallamano Serie B. L’Estense supera Modena di misura e resta terza

Handball Estense 26Pall. Modena 25

Ancora una vittoria per capitan Ghiglioni e compagni, che rimangono saldamente al terzo posto in classifica. Questo il commento di coach Onelli alla gara: "È stata una partita dura, abbiamo pagato nel primo tempo una difesa disattenta e nel secondo un attacco con troppi errori al tiro e poche idee. Da sottolineare il parziale decisivo di 7-0 sul 18-22, che ha spezzato la partita. Siamo una squadra che ha nelle sue mani 30 reti a partita, dovevamo e potevamo fare meglio, ma anche questo fa parte del nostro processo di crescita. Ci sono state sicuramente note positive e da qui dobbiamo ripartire tra due settimane nella difficile gara contro il Marconi Jumpers in trasferta".

Tra le mura amiche del PalaBoschetto non trova la vittoria l’under 16 di coach Zoka Jovovic, che commenta così la gara: "I ragazzi hanno disputato una buona partita, stanno dando buoni segnali di crescita e di tenuta psico fisica. Atleticamente e fisicamente si trovano quasi sempre avversari di livello superiore, ma lottano e provano a mettere in pratica quello che si fa in allenamento".

Nulla da fare anche per l’under 14 di Momo Sacco, squadra giovanissima che ogni domenica ha dei volti nuovi a referto che sono il frutto del buon lavoro promozionale che si sta facendo dal mese di ottobre.