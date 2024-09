Pallamano, si rinforza la Macagi Cingoli. Preso Ceccardi

Al PalaQuaresima ha effettuato il primo allenamento Juan Francisco Ceccardi (foto), il centrale terzino che la Macagi Cingoli ha avuto in prestito dalla Junior Fasano. Italo-argentino, classe 1998, ex Pressano e Trieste in A Gold. Ceccardi è cresciuto ed è stato poi effettivo a Buenos Aires nel blasonato Ferrocarril Oeste, poi si è trasferito in Italia. Il suo arrivo ha indotto la dirigenza della Macagi a interrompere il rapporto con Matias Fabio Ghiotti (2 presenze, 5 gol). "Sono soddisfatto per l’ingaggio di Ceccardi – ha sottolineato il tecnico Sergio Palazzi – che a Trieste era un atleta di riferimento per la squadra, cui dava ritmo e creava gioco distinguendosi in campo per la continuità che a noi occorre. Essendo appena giunto, completerà gradualizzando i tempi la sua condizione, per essere definitivamente inserito". Per Palazzi, l’impegno sostenuto dal club è una testimonianza e uno stimolo: "Vengono confermati gli intenti della dirigenza per migliorare sempre l’organico e, per noi, l’obbligo doveroso di ripagare gli sforzi economici sostenuti".

Gianfilippo Centanni