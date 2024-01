Pallamano. Un altro ko per Carpi e ora è ultimo posto. Pantarei di slancio

Brutte notizie per Carpi in A Gold. Non solo la (prevedibile) ottava sconfitta di fila in casa con Sassari, che s’impone 37-26, ma anche il successo di Pressano a Rubiera, con gli altoatesini che agganciano la squadra di Serafini, ora ultima. Carpi parte malissimo (0-4 al 5’) e va a -11 già al 15’ (4-15), poi ricuce fino al -4 del 26’ (13-17) e al riposo è sotto di 5 reti (20-15), ma nella ripresa Sassari al 16’ è avanti 32-22, portando a casa il +11 finale.

CARPI: Jurina, Monzani 1, S. Serafini, Soria 1, Nocelli 6, Carabulea 1, Cioni, Coppola 6, Sibilio, Damjanovic, Errico 4, Marques Costa 4, Sortino 2, Mejri 1. All. D. Serafini.

Clas. Merano * e Brixen * 22, Conversano 21, Fasano * 20, Bozen * 19, Cassano * 18, Sassari * 16, Albatro * 10, Eppan 9, Cingoli ** 8, Rubiera 7, Trieste * 6, Carpi e Pressano 4.

In A Bronze riparte vincendo la Pantarei Modena che si impone 25-20 sul campo del Marconi (13-13 al riposo) con un grande Pugliese (10 reti) e aggancia Follonica a -2 dal Bologna capolista, entrambe in campo oggi. MODENA: Stallo 1, Martineli 2, Pugliese 10, Gollini 4, Boni 2, Morselli, Valle, Bernardi, Turrini 1, Pollastri 2, Dalolio 1, Caretti, Gualtieri 1, Vaccari 1, Bruni, Serafini. All. Sgarbi.

SERIE B. Nell’ultima di andata bene Carpine e Rapid Nonantola: i giallorossi battono Imola 37-28 (7 per Botti) dopo il 18-16 del riposo e sono a -1 dalla vetta, mentre i nonantolani con uno Zuppiroli da 16 reti sbancano 32-31 Castellarano (Sportinsieme sul 16-12 a metà gara), cade Modena sul campo del Romagna 31-23.

d.s.