Pallamano Under 17. Casalgrande kappao con Caldaro. Addio ai sogni scudetto

Finisce ad un passo dalla semifinale il sogno scudetto della Casalgrande Padana alle finali nazionali femminili Under 17 di Città Sant’Angelo (Pescara). Dopo aver battuto Chieti e Ariosto Ferrara nei primi due match della fase eliminatoria, le bianco-rosse si piegano 25-17 contro le alto atesine del Caldaro, che si prendono la rivincita dopo la sconfitta subita un anno fa nella medesima competizione. A pesare sul bilancio della sfida la prima frazione, chiusa sotto di 6 lunghezze da parte della formazione ceramica, che poi ha provato a replicare all’allungo avversario, ma senza successo.

"E’ di certo un kappao amaro – spiega Marco Agazzani, tecnico della Casalgrande Padana – perché se avessimo interpretato meglio il primo parziale, sono convinto che le ragazze sarebbero rimaste in corsa per la vittoria fino alla fine. Purtroppo nella prima frazione di gioco abbiamo commesso troppi errori, soprattutto in fase difensiva: a livello di attacco, Caldaro ha fatto il bello e il cattivo tempo arrivando a costruire un consistente grappolo di gol".

Le cose sono migliorate nella ripresa: "Abbiamo ritrovato buona parte del nostro smalto, ma era ormai troppo tardi per sperare di piazzare un ribaltone, specie contro una rivale super come Caldaro. Peraltro, quando ci si trova a inseguire fin da inizio gara e per così lungo tempo, gli ostacoli non fanno che moltiplicarsi anche a livello psicologico". Nelle fila casalgrandesi le migliori realizzatrici sono state Niccolai Apostol e Galletti con 4 centri ciascuna, dall’altra parte splende la stella di Falser con 9 reti, seguita da Amplatz (7). "La sconfitta – chiude Agazzani – non va però drammatizzata, visto che Caldaro è un’autentica fuoriserie per questa categoria".