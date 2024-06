Pallamano under 20. Cingoli ko nel finale. Vince Camerano

CAMERANO

27

CINGOLI

26

CAMERANO: Coppari 2, Adamo 6, Carloni L., Casavecchia, Cherivi, Magrini, Pandolfi, Rossi, Vagnoni 7, Bartolucci 2, Boschetti 3, Carloni A., Carloni N., Belardinelli 1, Giambartolomei 6. All.: Campana.

POLISPORTIVA CINGOLI: Albanesi, Gharbi, Bordoni 5, Ciattaglia 4, Compagnucci 1,Gagliardini, Gigli 4, Lucertoni, Morganti, Ottobri, Pacetti, Rossetti 6, Sampaolesi, Tapuc 6, Vignati. All.: Palazzi.

Arbitri: Borsari e Bernardelli.

Derby vero, ma senza veleni. Vince di stretta misura Camerano la sfida campanilistica del girone 1 della fase conclusiva del campionato nazionale Under 20, battendo 27-26 Cingoli che cede in pieno finale. Guidato dal cingolano Davide Campana che orchestra sagacemente la sua truppa in fase iniziale e anche successivamente (6-3 dopo 9’) Camerano sembra avviato verso una poco disagevole affermazione, ma Cingoli è reattivo e tenace, quindi recupera gradualmente sul declinare del primo tempo: il 14-9 al 26’ diventa 15-12 al 28’ e si va al riposo sul 15-13. La ripresa si dipana sul filo di un costante equilibrio. Al 4’ il provvisorio parziale in parità: 15-15, a bersaglio Tapuc. Poi, 16-16, 17-17, 18-18 al 12’. La gara diventa sempre più avvincente: 19-19 al 15’, addirittura Cingoli passa in vantaggio (19-20 a metà scorcio) però Camerano si riassesta immediatamente, 20-20, 22-20 al 18’, 23-21al 19’. Cingoli non demorde: 23-23 al 22’, 24-24 a 6’ dall’epilogo che si prospetta sempre più intensamente palpitante. Camerano è avanti di 2 al 26’ (26-24) e Cingoli lo riagguanta: segna Lorenzo Rossetti (foto) per il 26-26, quando mancano 2’ e mezzo al calar del sipario. E qui si verificano i momenti determinanti: a 45“ dalla conclusione, 27-26 per Camerano, quando Cingoli nei brevi istanti a disposizione ha l’ultima palla che per metafora diventa un deludente palloncino punzecchiato e scoppiato.

Gianfilippo Centanni