Pallamano under 20. Cingoli mira al quinto posto

Cingoli

20

Malo

20

POLISPORTIVA CINGOLI: Albanesi, Gharbi, Santamarianova, Bordoni, Ciattaglia 4, Compagnucci 5, Gagliardini, Gigli, Lucertoni, Morganti 1, Ottobri 2, Pacetti 1, Rossetti 4, Tapuc 3, Vignati. All.: Palazzi.

MALO: Stankovic, Trevisan, Sassaro 2, Ronda, Marchioro, Polo, Guerra 1, Zordan 2, Coatto, Saccardi 3, Filippi 2, Grotto 6, Zanella 2, Rampon 5, Carmeci, Vaccari.

Arbitri: Ponti e Baroffio: commissario: Mondin.

Con un gagliardo pareggio, 20-20, Cingoli ottiene un legittimo corrispettivo dall’impegno profuso contro il Malo. Il caldo che opprime il palasport teatino sconsiglia i ritmi alti, due sono le fasi decisive. Una nel primo tempo: Cingoli alquanto dinamico, va in vantaggio e lo mantiene (7-6) fino al 14’. Un minuto dopo, il 7-7. Poi Malo conduce fino al riposo (9-14) e preserva lo scarto che al 15’ è +4. Ma Cingoli, pur non concludendo per quanto produce e ringraziando il portiere Francesco Albanesi per il repertorio con cui inibisce le soluzioni del Malo, è vivo e vegeto. E dal 21’ si avvìa il brano determinante: il 16-19 diventa 18-19 al 25’, 19-19 al 26’ sicchè il verdetto si coagula sul 20-20. E allora oggi Cingoli contro Brixensi giocherà per il quinto posto nella semifinale nazionale del campionato Under 20.

Gianfilippo Centanni