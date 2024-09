Pallamano Under16. Faenza, sconfitta che costa caro

La Pallamano Vicenza si è aggiudicata l’undicesima edizione del Memorial Guido Leotta, torneo di pallamano riservato agli Under 16 disputatosi alla palestra Cavina di Imola, a cui hanno preso parte sei squadre, provenienti da diverse regioni d’Italia. I veneti, che possono contare su una squadra di talento, si sono classificati al primo posto superando in classifica di un solo punto la Pallamano Faenza uscita sconfitta proprio nello scontro diretto, unico passo falso - purtroppo risultato decisivo - in un torneo concluso con 4 vittorie su 5 gare disputate.

Al terzo posto la Pallamano Imola che ha preceduto nell’ordine Pescara, Ferrara United e Gaeta. Arrivando poi alle prestazioni individuali di chi ha partecipato al Memorial Guido Leotta, il miglior giocatore del torneo è stato giudicato Ettore Panozzo, che veste i colori della Pallamano Vicenza.

Alle premiazioni per la consegna dei riconoscimenti ha presenziato il sindaco di Imola, Marco Panieri che ha premiato le squadre insieme al presidente della Pallamano Romagna, Vito Sami.