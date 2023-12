Pallamano. Vikings in Alto Adige. Casalgrande in campo dopo un mese

Ultimo impegno del 2023 per i Vikings Rubiera (5), che alle 19 sono in Alto Adige contro lo Sparer Eppan (6) nella penultima d’andata di Serie A Gold.

I rossoblù (nella foto Maksym Voliuvach), reduci da 2 hurrà di fila con Trieste e Carpi, hanno un altro scontro diretto da non fallire, per provare a risalire ulteriormente la graduatoria e provare a uscire dalla zona playout. Occhio a Marques Cunha, 7° nella classifica marcatori con 73 centri: "Eppan è team pericoloso, abbiamo trovato la nostra identità, soprattutto in fase difensiva, ora dobbiamo migliorare in attacco giocando con più tranquillità" spiega il tecnico Alessandro Fusina. In Serie A1 femminile la Casalgrande Padana (9) in campo dopo quasi un mese e ha bisogno assoluto dei 2 punti nella sfida delle 18,30 al PalaKeope con il Cellini Padova (2), penultimo: i playoff distano 3 punti e le ceramiche non possono permettersi stop. "Una pausa così lunga non fa mai bene, specie in una situazione favorevole come stiamo attraversando. Contro un Cellini carico a mille servirà dare il 100%" dice il portiere Elisa Ferrari.

In A Bronze maschile, alle 19 i Marconi Jumpers (2) ospitano a Castelnovo Sotto il Derthona (2), con cui dividono l’ultima piazza; match sul campo della capolista Bologna United (8) per la Modula Casalgrande (6), che alle 20,30 vuole il secondo ’scalpo’ di valore dopo la vittoria casalinga con la Scuola Pallamano Modena.