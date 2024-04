Pallamano. Vince Siracusa, la Macagi Cingoli paga un primo tempo giocato sottotono

Siracusa

31

Macagi Cingoli

26

TEAMNETWORK ALBATRO : Hermones, Martelli, Souto Quelo 5, Eyebe, Marino, Sciorsci 5, Mantisi, Zungri, Cantore 4, Pauloni 3, Calvo, Vinci 4, Burgio, Nemeth 8, Lotfy, Crotti 2. All.: Garralda.

MACAGI CINGOLI: Albanesi, Santamarianova, D’Agostino, Ciattaglia, Shehabeldin 3, Ottobri, Mangoni 2, Somogyi 4, Latini, Strappini 4, D’Benedetto 1, Rossetti 2, Compagnucci, Codina Vivanco 10. All.: Palazzi.

Arbitri: Fato e Guarini; commissario: Cosenza.

Male nel primo tempo, benino con parziale riabilitazione nella ripresa: la sintesi della prova che per la Macagi Cingoli si sostanzia nella sconfitta 31-26 contro un Siracusa più concreto e determinato. La squadra cingolana è stata approssimativa poi più reattiva nel contesto della sfida connotata da un ritmo monocorde, frenato dall’importanza dei 2 punti in palio. Entrambe le squadre erano appaiate ai margini della zona-play out da cui si stacca la truppa siciliana sempre in vantaggio dopo 4’ dall’inizio. Fino al 20’ (10-8) doppiettista Codina Vivanco miglior marcatore, la Macagi Cingoli è appena inferiore al Siracusa che però va al riposo sul,17-11. Si ricomincia con la Palazzi Band più reattiva: il 19-11 al 4’ è contratto a 19-14 dai gol di Mangoni e Strappini (due), ancora Strappini e Codina Vivanco riducono il passivo a –4 che al 20’, artefice Strappini, diventa -3 (24-21) come al 24’ con Codina Vivanco. Due fiammate in contropiede su errori della Macagi Cingoli, agevolano al 27’ il 29-24 che il Siracusa arrotonda nel finale.

Gianfilippo Centanni