Pallamano, Zorica Jovovic all’Handball Estense. Nello staff con coach Onelli e nelle giovanili

L’Handball Estense aggiunge un’altra importante pedina al già importante staff tecnico: arriva Zorica Jovovic, un’atleta dal curriculum notevole come giocatrice, anche a Ferrara in passato, e ora allenatrice. Inizia a giocare nella sua città natale, Sarajevo, con lo ZRK Hadzici per passare poi allo ZRK Loznica (Serbia). Rientra a Sarajevo e, assieme a Svetlana Kitic (vecchia

conoscenza qui a Ferrara), vince la coppa di Bosnia.

Arriva in Italia nel 2001 e gioca nel Messina, Palermo, Ferrara, Nuoro, Cassano Magnago dove, assieme a varie finali scudetto, di coppa Italia e supercoppa, inizia anche la carriera

da allenatrice nel miglior vivaio italiano, formandosi fino a raggiungere il terzo livello. Con le under 15 è vice campione d’Italia per due volte ed una con le under 17. Come assistente due volte campionessa d’Italia under 20. "Ho incontrato tutto lo staff e sin da subito ho notato serietà e chiarezza su ciò che dobbiamo fare – dice –. Puntiamo ad essere protagonisti, anche con i senior, assieme a coach Onelli".