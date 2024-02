Pallanuoto

Larga vittoria 13-4, in casa a Forlì, per i ragazzi dell’Under 15 della Rari Nantes Romagna, contro la Coop 1964 Parma, nel campionato Regionale Uisp. La formazione forlivese dimostra una netta superiorità fisica e atletica, prendendo possesso della partita sin dal primo tempo, concluso sul 3-0. Il dominio romagnolo prosegue nel secondo tempo, chiuso sull’8-1 per i forlivesi, che continuano a premere sull’acceleratore nel terzo quarto portandosi al via dell’ultimo periodo col risultato di 11-3. Il quarto tempo, nonostante il calo di energie, vede ancora la superiorità dei locali, che chiudono la partita dunque sul +9.

Per i giovani della Rari Nates Romagna, vanno a segno: Samuel Nori (7 gol), Elia Corso (3) poi una volta a testa Daniele Clematis, Daniele Gorini e Martin Olivi (per gli ospiti 3 volte Giacomo Tosi e una Giulio Ferrari). Questa vittoria ha riportato entusiasmo tra gli Uder15 forlivesi, reduci da due sconfitte, una contro l’Unisport Carpi in casa (4-10) e l’altra a Reggio Emilia (13-20). La squadra ha raggiunto un buon livello nella difesa e nel pressing, deve tuttavia – secondo i suoi tecnici – ancora recepire pienamente gli schemi di attacco, sfruttando maggiormente le occasioni a favore. Il prossimo impegno sarà ancora casalingo, alla piscina comunale di Forlì, sabato alle ore 19 nella 5ª giornata della prima fase contro i ferraresi del Bondeno.