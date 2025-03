Pallanuoto A1 - I biancorossi oggi a Bellariva in anticipo (ore 18,30 Rai Sport) vogliono archiviare lo stop casalingo contro Ortigia. Rari, occasione Roma per rialzarsi dopo il ko

Dopo la battuta d’arresto di due giorni fa con l’Ortigia la Rari Nantes Florentia torna in vasca oggi alle 18.30 (diretta su Rai Sport) contro l’Olympic Roma alla Nannini di Bellariva nell’anticipo della terzultima della regular season. Sarà anche questa – insieme alla prossima, a Catania – una partita fondamentale nella corsa alla salvezza. La squadra biancorossa, infatti, è attualmente undicesima con 22 punti, a – 1 dal Genova Quinto, e a -2 dal Telimar Palermo che occupa la nona piazza: quella che garantirebbe la salvezza diretta. A quota 15, invece, c’è proprio l’Olympic che arriva a Firenze dopo l’11-21 subito in casa ad opera del capolista Brescia. L’obiettivo della Rari di Luca Minetti, pertanto, non può essere che quello della vittoria perché anche nel caso in cui non dovesse chiudere il campionato al nono posto ha ancora buone possibilità di salvarsi attraverso i play out (al meglio di due partite su tre) cui accedono le squadre che si piazzeranno dalla decima alla tredicesima piazza e dai quali ne retrocederà una sola (per la quattordicesima, fanalino di coda, ci sarà invece la retrocessione diretta). Pertanto avere più punti in classifica assicurerebbe ai gigliati anche un miglior piazzamento nella griglia play out e di giocare le gare decisive in casa anziché in trasferta.

Minetti non drammatizza sulla sconfitta con l’Ortigia ("è una squadra molto forte, e poi fra i pali ha una leggenda come Stefano Tempesti, che ha scritto pagine importanti anche nella storia della Florentia") e manifesta fiducia nei suoi: "Siamo in una buona situazione di classifica e abbiamo fatto molti punti considerando che siamo una neopromossa. Ora ci giochiamo, senza troppa pressione, la possibilità di ottenere una salvezza diretta, che sarebbe un sogno. In caso contrario, ci prepareremo al meglio per affrontare gli spareggi. Sono molto soddisfatto di quello che stanno facendo i ragazzi e spero di esserlo ancora di più nelle prossime gare".

Franco Morabito