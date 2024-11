Pallanuoto A1: importante blitz a Catania. De Akker scatenata. Terzo sigillo di fila

9

DE AKKER BOLOGNA

15

NUOTO : Rossi, Biocanin 1, Torrisi, Vukicevic, Gulisano 1, Emmi, Torrisi, Orlando, Catania 1, Russo 3, Ferlito 2, Riolo, Akmatov, Trimarchi 1. All. Dato.

DE AKKER TEAM: Valle, Abramson 2, Rouwenhorst 1, Bragantini 1, Milakovic 1, Lucci, Tringali 1, Gallo 1, Condemi 2, Luongo 2, Cocchi 3, Urbinati 1, Pederielli, Martini. All. Mistrangelo.

Arbitri: Pinato e Brasiliano.

Note: parziali 0-1, 2-5, 3-5, 4-4.

La De Akker cala il tris. Terzo successo consecutivo per la formazione di Federico Mistrangelo che continua la scalata in classifica, risalendo al sesto posto. A Catania è sfida vera per un quarto, poi i bolognesi prendono in mano la sfida, allungano e chiudono senza affanni, amministrando il vantaggio raggiunto.

Il tabellino dei marcatori si apre con la rete messa a segno dall’olandese Rouwenhorst per lo 0-1 con cui si chiude il primo quarto. La prima scossa alla partita la De Aklker la dà nella seconda frazione di gioco, chiudendo 2-6 all’intervallo grazie alla vena realizzati da capitan Edo Cocchi.

Nella ripresa la De Akker continua ad allungare fino al 5-11 con cui si va all’ultimo stop. La quarta frazione di gioco è come detto pura formalità per la De Akker che controlla e incassa altri tre punti.

Una bella prova di carattere da parte della formazione rossoblù che conferma le potenziali di una De Akker che per esperienza, qualità di organico ha tutto per essere anche in questa stagione tra le grandi protagoniste nel massimo campionato.

Prossima sfida sabato alla piscina Longo quando arriverà Trieste quinta forza, con appena un punto di vantaggio proprio sulla De Akker, per quello che si annuncia come un vero e proprio spareggio in chiave quarto posto.

Le altre gare: Quinto-Palermo 9-9, Savona-Florentia 20-5, Vis Nova Roma-Academy Roma, Posillipo-Onda Forte Roma, Trieste-Brescia, Pro Recco-Ortigia.

La classifica: Savona, Brescia, Recco e Vis Nova Roma 15; Trieste 10; De Akker Bologna 9; Palermo, Quinto e Florentia 7; Posillipo 6; Ortigia e Catania 3; Olympic Roma 1: Onda Forte Roma 0.

Filippo Mazzoni