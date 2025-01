Pallanuoto a1. La Rari torna in acqua Che sfida con Catania

Dopo la lunga sosta festiva, nella dodicesima giornata di A1, penultima del girone di andata, la Rari Nantes Florentia torna in vasca oggi alle ore 16 alla piscina Nannini di Bellariva contro il Nuoto Catania: una concorrente diretta nella corsa ai play-out. La squadra fiorentina allenata da Luca Minetti è decima con 11 punti, il Catania penultimo con 3 e una sola vittoria. Ma aldilà della classifica i biancorossi devono ritrovare lo smalto di inizio stagione avendo rimediato nelle ultime tre gare un pareggio col Telimar Palermo e due sconfitte, entrambe in trasferta: di misura (13-12) con l’Olympic Roma e assai severa con l’Ortigia Siracusa (16-7).

La Rari è in emergenza infortuni ma può contare su Stefano Sordini, il top scorer della squadra e ottavo nella classifica dei marcatori del campionato con 26 reti, galvanizzato dalla recente convocazione da parte del ct azzurro Sandro Campagna nella Nazionale maggiore per il collegiale post natalizio che si è tenuto a Ostia dal 4 all’ 8 gennaio. Erano otto anni che un fiorentino non veniva convocato in azzurro: l’ultimo fu Giacomo Bini, attuale compagno di reparto di Sordini, che prese parte al collegiale preolimpico del 2016.