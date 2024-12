Pallanuoto A1. Luongo e Lucci, la De Akker va

La De Akker chiude il 2024 battendo a domicilio 13-20 l’Onda Forte Roma. Successo netto per la formazione di Federico Mistrangelo che parte subito con piede sull’acceleratore chiude avanti 4-8 al primo stop e poi 5-11 all’intervallo e poi non deve far altro che controllare i tentativi di rimonta dei capitolini. Strepitosa la prova balistica di Luongo e di Lucci i migliori in casa bolognese.

Un successo che consente alla società delle Due Torri di guardare al futuro con grande fiducia e ottimismo.

De Akker: Valle, Abramson, Rouwenhorst, Bragantini 1, Milakovic, Lucci 5, Filippelli 1, Gallo 2, Condemi 3, Luongo 7, Cocchi, Urbinati, Pederielli, Tringali 1.

Le altre gare: Brescia-Olympic Roma 21-10, Ortigia-Florentia 16-7, Vis Nova Roma-Savona 6-12, Palermo-Catania 14-12, Quinto-Trieste 7-10, Posillipo-Pro Recco 8-17.

La classifica: Brescia 33; Recco 30; Savona 27; Vis Nova Roma e De Akker Bologna 18; Palermo 14; Trieste 13; Posillipo e Ortigia 12; Florentia 11; Quinto 10; Olympic Roma 5; Catania 3; Onda Forte Roma 1.

f. m.