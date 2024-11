Pallanuoto A1 - Oggi alla Nannini (ore 18) i fuoriclasse liguri. Il ds gigliato è stato tecnico di entrambe. La Rari affronta i campioni di Recco. Per Tempestini una gara particolare

Se una settimana fa l’impresa della Rari Nantes Florentia contro Savona era considerata difficile, quella di oggi alle ore 18 alla Nannini di Bellariva (diretta www.facebook.com/italia7tv) nella settima di campionato contro il Pro Recco è addirittura impossibile. I biancorossi neopromossi in A1 dopo tre anni di A2 con una squadra composta in buona parte da giovani dovranno infatti affrontare una delle eccellenze della pallanuoto mondiale, campione d’Italia in carica e per altre 16 volte negli ultimi 17 anni, e vicecampione d’Europa. Il confronto fra le due è impari, non manca però il fascino del passato che ha visto le due squadre lottare a lungo per i vertici della classifica. Da una parte la Rari con la sua storia centoventennale, i nove scudetti e gli oltre cento titoli nel nuoto e nei tuffi; dall’altra una corazzata inaffondabile, regina in Italia e all’estero dell’ultimo ventennio.

Spazio anche per la nostalgia e i ricordi di Riccardo Tempestini, già giocatore e allenatore della Rari e della squadra ligure, per poi tornare a Firenze ed essere oggi il direttore sportivo dei gigliati. Così come il duello in vasca fra l’ex rarino Francesco Di Fulvio (8 gol), attaccante del Pro Recco e della Nazionale, e il fratello Carlo (6). La squadra ligure è prima in classifica a punteggio pieno con 18 punti (insieme al Brescia), 85 gol fatti e 35 subiti, la Rari decima con 53 gol fatti e 83 subiti.

Infine una curiosità che abbina la palla alla racchetta: Donato Quinto, preparatore atletico dei biancorossi, è anche componente dello staff della Federtennis che ha vinto due giorni fa la Billie Jean King Cup, la Coppa Davis al femminile, con la riminese Lucia Bronzetti e la toscana (di Castenuovo Garfagnana) Jasmine Paolini, campionessa olimpica.

