Pallanuoto A1: ore 15 alla Longo. Pericolo De Akker, ecco la corazzata Pro Recco. E Mistrangelo deve rinunciare ad Abramson

Anticipo di campionato ed è subito sfida alla prima della classe per la De Akker. La formazione di Federico Mistrangelo alla Longo, ore 15, trova i campioni della Pro Recco. A un mese dall’ultimo impegno arriva in confronto con i liguri, una sfida difficile, ma al tempo stesso affascinante. Visto l’impegno di Recco in Eurocup contro la Dinamo Tblisi del 25 gennaio, è stato necessario anticipare il confronto di oggi. Mancherà l’americano Abramson, che ha giocato con la nazionale degli Stati Uniti la World Cup e che farà ritorno a Bologna solo lunedì. "Ci sono partite che si presentano da sole – sottolinea il patron Alberto Vecchi –. Dovremo cercare di stare più a lungo possibile in partita per onorare al massimo l’impegno e cominciare ad alzare più possibile l’asticella. I nostri obiettivi sono diversi dai loro".

De Akker-Pro Recco è l’unica partita di campionato in programma, con tutto il resto della serie A1 che tornerà mercoledì prossimo con il penultimo turno di campionato e i bolognesi impegnati di nuovo in casa nella sfida contro l’Olympic Roma.

La classifica: Pro Recco e Brescia 33; Savona 30; Vis Nova Roma e De Akker Bologna 18; Trieste 16; Ortigia e Posillipo 15; Palermo 14; Florentia 11; Quinto 10; Olympic Roma 8; Catania 3; Onda Roma 1.

Filippo Mazzoni