Pallanuoto A1: ore 17. De Akker, ultimo sprint per chiudere alla grande

Ultima sfida di un fantastico 2024 per la De Akker. La formazione di Federico Mistrangelo scende in vasca a Roma per affrontare il fanalino di coda Onda Forte nella sfida che chiude un anno solare da incorniciare. Lasciata alle spalle la sconfitta con la capolista Brescia, Edo Cocchi e compagni si sono subito concentrato sulla gara che va in scena alle 17, nella piscina di Valco S. Paolo, con l’obiettivo di conquistarsi i 3 punti e raggiungere al quarto posto l’altra formazione capitolina della Vis Nova. "Roma per due anni ha trovato miracolosamente la salvezza diretta – sottolinea coach Mistrangelo – ha un gruppo di giovani di qualità che ha vinto il campionato under 18 e ha il super cannoniere del campionato (Moskov). È stata molto vicina a vincere a Catania, se l’è giocata fino alla fine con la Vis Nova e meritava di vincere".