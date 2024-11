Pallanuoto A1. Rari, niente da fare. Pro Recco troppo forte

RARI NANTES FLORENTIA

6

PRO RECCO WATERPOLO

20

R.N. FLORENTIA: Cicali, Chemeri, Stocco, C. Di Fulvio 2, De Mey 1, Borghigiani 1, Hofmeijer, Cardoni 1, Sordini 1, Benvenuti, Bini, Mancini, Gioia, Visciani. All. Minetti

PRO RECCO: Del Lungo, F. Di Fulvio 2, Demarchi 1, Cannella 2, Gardella, Fondelli 2, Presciutti 2, Durik 1, Iocchi Gratta 4, Scarmi, Condemi 4, Hallock 1, Negri, Haverkampf 1. All. Sukno.

Arbitri: Alfi - Torneo.

Parziali: 1-6, 3-5, 1-5, 1-4.

In una piscina Nannini al completo la Rari Nantes Florentia ha perso dal Pro Recco ma è uscita a testa alta e fra gli applausi del pubblico. Era prevedibile che una squadra giovane e ancora inesperta, al ritorno in A1 dopo tre anni di A2, non potesse reggere l’onda d’urto della corazzata ligure, ai vertici in Italia e in Europa da almeno una ventina di anni. Ma ha affrontato la partita col piglio giusto contribuendo a dare spettacolo. Gli ospiti hanno tenuto il dominio in vasca dall’inizio alla fine. Ma malgrado il divario tecnico la partita è stata combattuta più di quanto non dica il punteggio. Degli ospiti sono andati tutti a segno, a conferma di una eccellenza in ogni reparto; la Florentia ha reagito bene nel secondo parziale riducendo lo svantaggio ma col passare dei minuti la differenza è stata evidente. Le sei reti biancorosse sono state realizzate da Carlo Di Fulvio, autore di una doppietta al pari del fratello Francesco, questa volta avversario; De Mey, Borghigiani, Cardoni e Sordini (una a testa), confermatosi top scorer della Rari. Dopo questa giornata - la settima - la Rari è decima, in piena zona sicurezza.

f. m.