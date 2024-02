Pallanuoto A2: alle 17.45 sfida quasi proibiltiva con la Rari Nantes Florentia, ancora imbattuta. La President vuole l’impresa contro la capolista

Sfida casalinga per la President, che alle 17.45 è attesa dalla sfida testa-coda con la Rari Nantes Florentia. Impegno arduo attende la giovane President che si trova la capolista del girone Nord di A2 che nelle precedenti 11 sfide di campionato si è sempre imposta. Serve un’impresa con i toscani, anche se la squadra si è ben preparata per un confronto sulla carta a senso unico. Dopo un girone di andata chiuso senza vittorie, ma con 3 pareggi, Marciano e compagni si apprestano così a scendere in vasca in un ritorno dove per raggiungere l’obiettivo salvezza serve sbloccarsi definitivamente.

Le altre gare: Plebiscito-Brescia, Lavagna-Sori, Bogliasco-Chiavari, Iren Torino-Arenzano, Marina di Carrara-Como.

La classifica: Rari Nantes Florentia 33, Bogliasco 28, Torino 25, Brescia 23, Chiavari 22, Arenzano 14, Lavagna 13, Como 12, Sori 8, Marina di Carrara 5, Plebiscito e President Bologna 3.

Serie C. In vasca quest’oggi andranno anche due formazioni bolognesi che partecipano alla serie C maschile. La capolista Rari Nantes Bologna sarà di scena alle 18.45 al PalaBlu di Moie, in casa dei marchigiani padroni di vasca. Confronto non facile ma da vincere per i bolognesi di Antonio Viola che vogliono consolidare il proprio primato in classifica. Sfida casalinga per lo Sterlino di Francesco Boccia che ospiterà alle 18 un’altra formazione marchigiana, il Blu Gallery San Severino per cercare di centrare la prima vittoria.

Filippo Mazzoni