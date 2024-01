Pallanuoto A2 donne. La Rari Nantes cede alla capolista

OROBICA

14

RARI NANTES

9

OROBICA: Giai, Apilongo, Paleni, Caiola, Zanoccoli 1, Trezzi, Ghezzi, Albani 2, Franchini, Buizza 7, Cannata, Steere 4, Corna. All. Palazzo.

RARI NANTES BOLOGNA: Galbani, Toselli 1, Perna 2, Ruggiero, Mazzia, Bertocchi, Morselli, Lepore 2, Garofalo, Redaelli, Marchetti 2, Toth 2, Guidoreni. All. Posterivo.

Arbitro: Paduano.

Note: parziali 4-3, 2-3, 4-2, 4-1.

OSIO SOTTO (Bergamo)

Prima sconfitta per la Rari Nantes che cade nella vasca di Osio Sotto battuta dalla solitaria capolista Orobica. Dopo due quarti di grande equilibrio, la formazione di Andrea Posterivo cede alle bergamasche. Il passaggio a vuoto con l’Orobica va inquadrata dalla giovanissima Rari come un insegnamento in vista del proseguo della stagione, non certo come un ridimensionamento. Sabato quarta sfida di campionato con Brescia.

Le altre gare: Sori-Padova 13-3, Brescia-Torino 10-10, Milano-Parma 12-11.

La classifica: Orobica 9; Brescia 7; Rari Nantes Bologna 6; Torino 4; Parma, Sori e Milano 3; Padova 0.