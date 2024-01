Pallanuoto A2 donne: le ragazze di Posterivo passano a Padova. Rari Nantes, esordio ok: "Bene l’approccio»

2001

RARI NANTES

2001: Destro, Sgrò 1, Giunta, Battel 2, Zorzi 3, Sabbadin 3, Giacomini, Leonardi, Morelli 1, Maccà, Breda, Alecci, Mazzaro. All. Rytova.

RARI NANTES BOLOGNA: Galbani, Toselli 1, Perna 3, Gnassi, Mazzia 1, Buriani, Morselli 1, Lepore 4, Bertocchi, Redaelli 1, Marchetti, Toth 2, Guidoreni. All. Posterivo.

Arbitro: Roberti Vittory.

Note: parziali 0-4, 2-4, 4-3, 4-2.

Buona la prima. La Rari Nantes passa a Padova e inizia nel migliore dei modi il campionato di serie A2 femminile di pallanuoto.

Bolognesi sempre avanti, ma con le venete che si confermano squadra coriacea e riducono nella ripresa il passivo. Partenza a razzo delle ragazze di Andrea Posterivo che si porta avanti 0-4 nel primo quarto e poi 1-8 nel finale di seconda frazione di gioco. Il divario rimane consistente fino a metà dell’ultima frazione di gioco, con Perna e compagne avanti 6-13. Il break finale di 4-0 a favore delle padrone di casa riduce lo scarto, ma non intacca la buona prestazione delle Rarigirls.

"Sono soddisfatto per i tre punti e per l’approccio positivo da parte della squadra – conferma coach Posterivo –. Dobbiamo però essere più determinate nelle situazioni di superiorità in transizione. Da rivedere la gestione del terzo tempo. Troppe espulsioni prese anche in situazioni dove si poteva gestire con più serenità".

Prossimo turno della Rari Nantes, sabato alle 18 allo Sterlino con Sori.

Le altre gare: Sori-Torino 14-16, Brescia-Parma 16-15, Orobica-Milano Metanopoli 13-11.

La classifica: Rari Nantes Bologna, Aquatica Torino, Orobica e An Brescia 3; Parma, Milano Metanopoli, 2001 Padova e Sori Pool Beach 0.