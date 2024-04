Pallanuoto a2 donne: ore 14,30. Semifinale promozione allo Sterlino. La Rari di Posterivo aspetta la Lazio

Prima sfida playoff per la Rari Nantes. La formazione di Andrea Posterivo alle 14,30, allo Sterlino, affronta la Lazio in semifinale. Seconde al termine della stagione regolare nel girone Nord, Veronica Perna e compagne affrontano le romane, terza nel girone Sud, con l’obiettivo di conquistarsi un posto nella finalissima. "Ci attende una serie equilibrata – conferma Posterivo –. La Lazio è una buona squadra che fa della organizzazione difensiva e delle ripartenze il loro punto forte". Si gioca al meglio delle tre partite, con ritorno in programma a Roma domenica prossima ed eventuale bella di nuovo a Bologna il 12 maggio.