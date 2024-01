Pallanuoto A2 donne: ore 18 a Osio Sotto. Rari Nantes, insidia Orobica. Posterivo: "Stiamo crescendo»

Insidiosa trasferta lombarda per la Rari Nantes. Nella terza giornata di serie A2 femminile di pallanuoto, la formazione di Andrea Posterivo, scende in vasca, a Osio Sotto, alle 18 per affrontare, l’Orobica padrona di casa. Formazione di grande qualità quella bergamasca che nei primi due turni di campionato ha avuto ragione di due ottime squadre come Metanopoli Milano e Acquatica Torino, confermando la quadratura dell’organico a disposizione di Tony Palazzo che ad organico già di qualità ha aggiunto due elementi, il centroboa Gaia Apilongo e l’australiana Madeleine Kate Steere di assoluto spessore e dalla riprovata esperienza. Impegno severo per le Rarigirls, da affrontare con la massima concentrazione. Veronica Perna e compagne stanno bene e sono pronte per quelle che sarà una vera e propria battaglia come conferma anche coach Andrea Posterivo.

"Partita contro una squadra ostica, che finora ha fatto bene – dice –. Si sono rafforzati rispetto alla passata stagione con l’arrivo di un centroboa di assoluto livello e con l’australiana, che hanno dato maggiore esperienza ad un gruppo valido. Noi vogliamo continuare il nostro percorso di crescita, abbiamo affrontato una settimana con qualche acciacco, ma sono certo che ci faremo trovare pronti all’appuntamento". Formazione praticamente al completo per la giovanissima Rari Nantes, con tutte le giocatrici a disposizione e pronte a dare il proprio contributo.

Direzione di gara affidata a Paduano.

Le altre gare: Sori-Padova, Brescia-Torino, Milano Metanopoli-Parma.

La classifica: Rari Nantes Bologna, Orobica e Brescia 6; Sport Center Parma e Acquatica Torino 3; Milano Metanopoli, Padova e Sori Pool Beach 0.