Pallanuoto A2 donne: preparazione insolita allo Sterlino. La Rari si allena con la Slovacchia. Posterivo: "Partiremo di slancio»

Sono stati quattro giorni di allenamenti intensi e probanti. Utili per riprendere l’attività dopo le festività natalizie e preparare l’esordio in campionato, il 19 gennaio in casa contro Parma. La formazione di serie A2 della Rari Nantes ha ospitato allo Sterlino per una serie di allenamenti congiunti la Slovacchia. Fino a ieri le squadre si sono affrontate in una serie di test amichevoli.

"Sono stati ottimi allenamenti – conferma coach Andrea Posterivo – molto fisici, utilissimi per riprendere. I nostri ringraziamenti vanno alla nazionale slovacca e in particolare a coach Jan Baranovic, per essere stati nostro ospiti qui allo Sterlino dandoci la possibilità di testare la condizione in vista dell’inizio del campionato, penso che l’interesse sia stato reciproco e che sia stato molto interessante anche per loro potersi allenare qui, mi auguro che sia un test che riusciremo a riproporre anche in futuro".

Un test nato dalla conoscenza derivante dall’arrivo proprio alla Rari Nantes della diciottenne Nela Mesterova, giovane talento della nazionale under 19 e anche in pianta stabile nella nazionale maggiore del suo paese.

Intanto a svelare come sta la squadra, in vista dell’inizio della stagione, è proprio coach Posterivo.

"Il rientro dalle vacanze è sempre un momento importante. Abbiamo lavorato tanto e bene prima, adesso con la ripresa dell’attività stiamo affinando la nostra preparazione. La squadra? Ci stiamo preparando nel migliore dei modi, test come quelli con la Slovacchia, duri, fisici servono per farci trovare pronti e alzare il nostro livello di fisicità. Quest’anno siamo un gruppo molto giovane, che ha un’ossatura di esperienza e qualità, ma anche tante giovani interessanti che devono crescere e su cui siamo decisi di continuare a lavorare".