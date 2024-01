Pallanuoto A2 maschile: si allunga la serie positiva. Florentia a "forza 9». Successo per la fuga

MARINA DI CARRARA

4

R.N. FLORENTIA

10

C.N. MARINA DI CARRARA: L. Cavo, N. Priolo, M. Zampini, A. Bertagna 1, S. Maltinti, M. Barrile, G. Botto 1, A. Palmieri, M. Gilardo 1, S. Botto, M. Spigno, A. Ottazzi 1, F. Merano, A. Signorini. All. Zaric

R.N. FLORENTIA: G. Gioia, G. Generini, M. Stocco 1, C. Di Fulvio, D. Borghigiani 2, M. Calamai 2, T. Turchini 1, G. Cardoni, G. Chemeri, N. Benvenuti 2, S. Sordini 1, A. Di Fulvio 1, N. Cocca, C. Mancini. All. Minetti.

Arbitri: Bonavita e Carrer.

Parziali: 1-5, 0-2, 3-3, 0-0.

Note - Sup. num. Marina di Carrara 2/9, R.N. Florentia 2/7 + 3 rigori

Prosegue l’imbattibilità della Rari Nantes Florentia maschile di pallanuoto nel girone nord di A2, che si aggiudica nettamente il derby in trasferta col Circolo nautico Marina di Carrara, porta a nove la striscia di vittorie e a due giornate dal giro di boa mette in atto la fuga portandosi a +5 sul Bogliasco, l’avversaria diretta per salire in A1. La squadra di Minetti vanta il miglior attacco dell’intero girone, con 113 gol realizzati e la miglior difesa con 68 subiti, e ha un organico ben assortito. La partita col Carrara è stata decisa nei primi due tempi, con i fiorentini avanti per 7-1; i padroni di casa hanno fatto 3-3 nel terzo ma non hanno mai messo in pericolo la porta difesa dal giovane Giuseppe Gioia. La prossima gara, sabato prossimo alla piscina Nannini contro il Lavagna, sesto in classifica con 19 punti contro i 27 della Rari. Nella seconda giornata del campionato femminile di A2 le Rari girls sono state invece sconfitte in casa dalla Lazio per 7-12: un punteggio troppo severo rispetto al gioco prodotto.

f. m.