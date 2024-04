Pallanuoto A2. Rari Nantes non si ferma. Prova di forza col Lavagna. Ora si aspettano i play off

LAVAGNA 90

13

R.N. FLORENTIA

16

LAVAGNA 90: Capelli, Biocanin 3, Botto, Pedroni, Casazza 1, Pelliccia, Scollo 1, Mangiante, Luce 4, Biallo 3, Menicocci, Magistrini 1, Gabutti, Vario. All. Martini.

R.N. FLORENTIA: Cicali, Generini, Stocco 1, C. Di Fulvio 2, De Mey 3, Calamai, Turchini 2, Cardoni 2, Chemeri, Benvenuti 3, Borghigiani 2, A. Di Fulvio, Gioia, Mancini 1. All. Merli.

Arbitri: Petraglia - Rovandi

Parziali: 2-2 3-4 5-5 3-5.

Note - Sup. num.: Lavagna 8/11 + 2 rigori, Florentia 7/13 + 2 rigori. Espulsi per proteste Casazza (L), Gabutti (L) e Benvenuti (F) nel terzo tempo. Usciti per falli Stocco (F) e Pedroni (L) nel terzo tempo.

Prosegue l’imbattibilità della Rari Nantes Florentia nel girone nord. Nella penultima giornata della regular season il settebello biancorosso ha vinto in trasferta a Lavagna per 13-16 e con 19 vittorie e 2 pareggi in 21 giornate ha consolidato il suo primato in classifica con un margine di ben 11 punti sulla seconda, il Bogliasco, e di 14 su altre tre (a pari punti): Torino, Chiavari e Brescia. Ancora con Minetti in tribuna per squalifica, la squadra guidata da Merli ha disputato un’altra gara di carattere e di grande efficienza che dimostra la volontà dei fiorentini di andare a riprendersi in questa stagione la A1 che manca da tre anni. Pur priva del capocannoniere Sordini a riposo precauzionale la Rari non ha avuto alcun problema a finalizzare le numerose azioni create andando in gol con ben otto giocatori; la palma di top scorer spetta questa volta a De Mey e Benvenuti con 3 reti a testa. Sabato prossimo a Bellariva andrà in scena il testa-coda fra la prima e il Padova già retrocesso, in attesa di conoscere la quarta squadra del girone sud: prima avversaria dei biancorossi nei playoff promozione.

