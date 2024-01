Pallanuoto. Bruni si gioca la finalissima europea

Avanti tutta, per sognare ancora una medaglia e il pass qualificazione per le Olimpiadi di Parigi. Il Settebello affronterà alle 16,30 odierne la Spagna, nel match valido per le semifinali degli Europei di pallanuoto in corso in Croazia. Insieme ai compagni, anche Lorenzo Bruni può sognare: il ventinovenne pratese è ormai da anni un pilastro dell’Italia

e anche in questa competizione sta dando un contributo decisivo alla causa. C’è la sua firma anche nel 14-8 con cui gli azzurri del commissario tecnico Alessandro Campagna hanno eliminato nei quarti il Montenegro, senza dimenticare il suo apporto durante la fase a gironi del torneo. L’allenatore non ha mai nascosto la stima per Lorenzo, che appare oggi nel pieno della maturità tecnica ed agonistica. Il gruppo azzurro ha la possibilità di approdare in finale, giocandosi il titolo europeo ed aggiudicandosi anche il lasciapassare per i prossimi giochi olimpici. E la carica motivazionale non dovrebbe dunque mandare.