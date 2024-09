Pallanuoto. Bruni si rituffa con la Rari Savona

Resta da lenire la delusione per l’epilogo del torneo olimpico di Parigi, con le contestate decisioni arbitrali nella gara contro l’Ungheria che hanno fermato di colpo un cammino che pareva destinato a concludersi con una medaglia. Ma Lorenzo Bruni, che a breve tornerà a calarsi nella realtà degli allenamenti per la Champions League e la Serie A1 ha comunque più motivi per sorridere. Il giocatore pratese dovrebbe esordire nella nuova stagione il 9 ottobre in Champions, quando la "sua" Rari Nantes Savona sfiderà il QDR Winner. Ma soprattutto, stavolta può davvero sognare di rivincere quello Scudetto già vinto due volte fra il 2016 e il 2018 con la Pro Recco. Già, perché il ridimensionamento della sua ex-squadra, che da un ventennio era di fatto la corazzata dell’A1, apre la porta a nuovi scenari. E proprio la Rari Nantes, stando perlomeno al secondo posto dello stesso torneo, sembrerebbe partire con i favori del pronostico. Anche se di scontato non c’è nulla: per arrivare al "tris tricolore", Bruni dovrà continuare a dare il massimo. Insieme ai compagni.

g. f.