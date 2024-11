Pallanuoto, comincia col derby tra Faenza e Ravenna Under14 la stagione del Nuoto Sub

Parte domenica la stagione ufficiale delle squadre di pallanuoto del Nuoto Sub Faenza con il derby provinciale che vedrà il team Ragazzi Under 14 allenato da Alessandro Bandini e Luca Cimatti affrontare i cugini della Pallanuoto Ravenna in trasferta alla piscina comunale ’Gianni Gambi’. La partita programmata alle 14 sarà la seconda della prima giornata della prima fase di qualificazione nel girone C del Campionato Regionale, che vede al via anche la Rari Nantes Romagna e la Polisportiva Comunale Riccionea. Nel settore della pallanuoto il Nuoto Sub Faenza ha confermato la collaborazione con la Pallanuoto Ravenna, la cui prima squadra in Serie C allenata da Vladimir Cukic accoglierà alcuni elementi faentini, così come la formazione Allievi Under 16.

Questa squadra si allenerà per lo più a Faenza insieme agli Under 17 ed ha in organico 5 ragazzi del 2009 e 2010 in prestito dal Nuoto Sub. Responsabile del settore pallanuoto del Nuoto Sub Faenza è Roberto Carboni, mentre Piero Calderoni è il primo allenatore, e Giulia Bonoli la coordinatrice del settore giovanile.

A coach Calderoni è affidata la squadra Under 17 iscritta al Campionato regionale Uisp con in organico alcuni giocatori Under 18 in prestito dalla Ravenna Pallanuoto. Sarà al via del Campionato di categoria anche la squadra Esordienti Under 12 allenata da Luca Cimatti. Il Nuoto Sub Faenza sta allestendo pure la squadra Acquagoal in ambito Uisp con i bambini che saranno affidati a Luca Cimatti e a Giulia Bonoli.