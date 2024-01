Pallanuoto. Concentramento Under 14 alla piscina dell’Acquacalda. Il Siena Nero si è imposto per 8-4 contro Pontedera

Nella Piscina Acquacalda di Siena, si è tenuto il primo concentramento del campionato regionale Uisp Under 14 di pallanuoto, con la partecipazione di sei squadre provenienti da diverse località toscane (circa 120 giovani in totale), oltre alle due rappresentative della Pallanuoto Siena Uisp del Siena Bianco - composto dagli atleti più piccoli e di minore esperienza - e del Siena Nero, con atleti più grandi e preparati. Positivo il bilancio. Il Siena Nero (nella foto), guidato dal mister Matteo Ianniello, coadiuvato dal suo vice Pietro Cappelli, nonostante un inizio a rilento e poco convinto, è riuscito a prevalere sul Pontedera con il punteggio di 8-4. La partita è stata molto equilibrata per i primi tre tempi ma sono stati i senesi a venire fuori alla lunga e giocando l’ultimo quarto in scioltezza, complice anche il calo degli avversari. I parziali (1-1) (1-0) (1-1) (5-2) sono indicativi del trend dell’incontro. Per il Siena Nero sono andati a segno Bossini e Calvellini con tre reti e Cosco e Strano con una ciascuno. la squadra del Siena Bianco, seguita dal tecnico Francesco Sarri e dal vice Diego Baldi, ha affrontato la Pallanuoto Valdarno uscendone nettamente sconfitta per 27-0, parziali (7-0) (8-0) (6-0) (6-0). Non poteva andare diversamente, essendo la squadra composta per lo più da atleti molto giovani e con poca esperienza - alla loro prima volta in una partita ufficiale - con l’aggiunta di qualche giocatore più esperto per sostenere, guidare e ad aiutare i nuovi arrivati di quest’anno.

L’intento della società è stato quello di far giocare tutti i 37 ragazzi che compongono le categorie Under 12 e Under 14, scelta che lo scorso anno ha portato buoni frutti. I risultati delle altre gare: Argentario-Pontassieve 5-18, Lucca-Camaiore 8-4.