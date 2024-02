Pallanuoto. Derby acceso tra Siena Bianco e Nero. Bossini lascia il segno: 10 i gol segnati

Una domenica densa di impegni, quella appena trascorsa, per la Pallanuoto Siena Uisp, con in scena sia la competizione Under 14 che il debutto della prima squadra nel campionato regionale Senior. Il concentramento di Pallanuoto Under 14, alla piscina di Acquacalda, ha registrato la partecipazione di oltre 120 atleti divisi in 8 squadre ed è stato caratterizzato dal vivace derby tra Siena Bianco e Siena Nero. L’incontro è terminato con il risultato di 0-24 con i parziali (0 -5) (0-4) (0-6) (0-9). Bossini l’ha fatta da padrone con 10 gol, seguito da Sabaly con 5, De Serio con 3, Strano con 2 e Calvellini, Cosco, Damiani e Manganelli con una rete ciascuno. I piccoli del Siena Bianco non sono riusciti a trasformare due rigori, ma l’aria di festa ha reso meno pesante la sconfitta. Poche ore prima, la Prima Squadra aveva fatto il suo esordio nel campionato regionale Senior, contro la Zeri Nantes Livorno, a Lucca. La squadra senese è uscita sconfitta con il punteggio di 7-12 con i parziali (1-4), (2-3), (1-2), (3-3). A segno, per i colori bianconeri: Casini (3), Santi (2), Desiderio e Iorio (1). La delusione dei ragazzi è stata tanta, ma il loro impegno è stato costante per tutta la partita: in alcuni momenti della gara si sono dimostrati tecnicamente più preparati degli avversari. Ben eseguiti gli schemi difensivi, ma la mancata finalizzazione dei tiri in porta, le occasioni sprecate e i due rigori sbagliati hanno influito sul risultato finale. Sulle sorti della partita ha valso anche la poca disponibilità di cambi, per l’assenza di diversi giocatori, rispetto alla Zeri che presentava una formazione al completo. Al di là del risultato la squadra ha comunque dimostrato di esserci, anche se il gioco deve ancora crescere.