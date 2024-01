Pallanuoto, dopo il rinvio del derby. Solo il Formigine in acqua a Verona

Ancora non tutte in acqua le tre squadre modenesi, impegnate nei due gironi di Serie C di pallanuoto maschile: dopo un esordio spumeggiante, con due successi contemporanei di Onda Blu Formigine e Coopernuoto Carpi, la seconda di campionato prevedeva il derby tra il Penta Modena e la Coopernuoto Carpi, derby che in realtà è stato rinviato.

La motivazione non è ancora del tutto chiara, ma dovrebbe essere legata alla formalizzazione del passaggio del titolo modenese dalla Sea Sub, al Penta, passaggio avvenuto nei tempi stabiliti, ma che la Federazione ha sospeso, pare per la mancanza di un documento: la partita si sarebbe dovuta giocare ieri sera, perché il Penta, come qualche altra società emiliana, ha deciso che, per venire incontro alla cronica mancanza di arbitri per le tante partite programmate, di anticipare al venerdì sera le gare tra squadre vicine, ma per il momento il club modenese deve proprio rimanere al palo, in attesa del via libera Federale.

Così l’unica società a scendere in acqua sarà l’Onda Blu Formigine di Pierantoni, impegnata alle 20 alla Piscina Monte Bianco di Verona contro la Rari Nantes Verona: sabato scorso gli scaligeri non hanno giocato, rinviando l’impegno contro la Mestrina, così mancano i punti di riferimento, se non quelli legati alla buona impressione che la squadra veronese aveva suscitato nelle partite disputate durante la scorsa stagione.

